Kurban Bayramı'na günler kala kargo firmaları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Hükümet tarafından 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak. Peki, 26 Haziran Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Sürat kargo açık olacak mı? Çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?
Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.