2023 Haziran ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek ders bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'nda ek ders ödenir mi, kesilir mi?

Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar?

Her sene başı zamlanan öğretmen maaşıyla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretinde de bir artış meydana gelmiştir. Ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar sorusunu soran kişiler, bununla ilgili araştırma da yapacaktır. Öğretmen maaşlarına yapılan zam ile birlikte ek saat ücretinde de artış görülmüştür. Ücretli öğretmenlik ek ders hesaplama durumunda saatlik brüt ücret 46,70 TL şeklinde olacaktır.