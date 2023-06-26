2023 Haziran ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek ders bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'nda ek ders ödenir mi, kesilir mi?

Bayram öncesinde ek ders ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Ders başına ek ders ücreti alan sözleşmeli ve ücretli öğretmenler, Kurban Bayramı'yla birlikte ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2023 Haziran ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'nda ek ders ödenir mi, kesilir mi? İşte konu hakkında
EK DERS BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu aya ilişkin ek ders ücretinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de olacak.
BAYRAMLARDA EK DERS KESİLİR Mİ?
Bayramlarda yapılan tatil süresince, resmi tatillerde ve dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılmaz. Ek derslerin ödemesi hafta bütünlüğüne göre yapılır. Eğer ilgili haftada maaş karşılığı dolmuyorsa ek ders ödenmez. İdari izinde, milli bayramda, resmi tatilde, dini bayramda ders yapılmaz.