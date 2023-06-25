Yarın eczaneler açık mı? 26,27 Haziran 2023 bayramda ECZANE ve HASTANELER açık olacak mı?

Yarın eczaneler açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 9 günlük bayram sebebiyle kapalı olacak kurumlar araştırılıyor. Peki, arefe gğnğ eczaneler açık mı? İşte detaylar...
YARIN, AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler, 26 Haziran günü açık olacak. 27 Haziran arefe günü ise sabahtan öğleye kadar yarım gün çalışacak. Bu tarih ve saatten sonra bayramın son gününe kadar nöbetçi eczaneler çalışıyor olacak.
YARIN VE AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI/AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ AÇIK MI?
Aile Sağlığı Merkezi/Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından 26 Haziran Pazartesi günü de dahil kapalı olacak. Sağlık Ocakları, 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.