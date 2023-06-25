Yarın eczaneler açık mı? 26,27 Haziran 2023 bayramda ECZANE ve HASTANELER açık olacak mı?

YARIN, AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, 26 Haziran günü açık olacak. 27 Haziran arefe günü ise sabahtan öğleye kadar yarım gün çalışacak. Bu tarih ve saatten sonra bayramın son gününe kadar nöbetçi eczaneler çalışıyor olacak.