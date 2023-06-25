Yarın borsa açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arefe günü BORSA İSTANBUL işlem yapılabilecek mi? Borsa 9 gün tatil mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yatırımcılar Borsa İstanbul'un (BİST) hakkında araştırmalara başladı. Peki, 26 Haziran borsa açık mı? İşte detaylar...
26 HAZİRAN 2023 BORSA AÇIK MI?
İdari izin sadece memurları kapsarken özel sektör yarın mesai yapacak. Bu nedenle yarın borsa açık olacak. Borsa İstanbul, 27 Haziran'da yarım gün çalışacak... 28-29-230 Haziran'da kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?
Kurban Bayramı arefesi, yarım gün olduğu için Borsa İstanbul, 27 Haziran Salı günü saat 13:00'e kadar açık olacak. Yani, 26 Haziran tarihinde de borsa açık olacak.