2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri sınava giren öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesi anlamına gelmektedir. Peki, Okulların yüzdelik dilimleri (YEP) ne zaman açıklanacak 2023? LGS OBP ile alan liseler hangileri? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...