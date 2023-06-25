MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı tercih dönemi nedeniyle oldukça merak ediliyor. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nedir? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
YEREL YERLEŞTİRMEDE İLK 3 TERCİH KAYIT ALANINDAN ALINACAK
Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak olan okullarda ilk 3 tercih zorunlu olarak kayıt alanındaki okullardan alınacak. Kayıt alanındaki okullar sistemde yeşil renkte belirtilecek. Bu okullar, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alanda yer alan liselerden oluşacak.
Öğrenciler bu aşamada en fazla 5 tercih yapabilecek ve 3'ü kayıt alanındaki okullar, diğer ikisi ise mavi renkle ifade edilen komşu kayıt alanındaki okullar ve kırmızı renkle ifade edilen kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan okullardan oluşabilecek.