Bu sene alınan kararla 4 günlük bayramın tatili hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Peki, BUGÜN RESMİ TATİL Mİ 2023? 26-27 Haziran idari izin sayılıyor mu, özel sektöre de tatil mi? Bugün nereler açık, nereler kapalı? İşte detaylar...
BUGÜN (26 HAZİRAN) RESMİ TATİL Mİ, KİMLER İDARİ İZİNLİ?
2023 Kurban Bayramı dolayısıyla tatil süresi 9 güne tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına aldıklarını belirtmişti.
Buna göre, 26 Haziran ve arefe günü olarak 27 Nisan da kamu kurum va kuruluşlarınca çalışanlar için tatil.