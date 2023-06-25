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    • Haberler
    • 25.06.2023 12:30
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    • 25.06.2023 12:30
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    Kurban kesim vakti ve saati ne zaman 2023? Arefe günü kurban kesilir mi 2023? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesiliyor mu?

    Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 27 Haziran'a denk geliyor. Bayrama kısa süre kalırken kurban kesiminin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir? Kurban en son ne zaman kesilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Arefe günü kurban kesilir mi 2023?

    Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 27 Haziran'a denk geliyor. Bayrama kısa süre kalırken kurban kesiminin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir? Kurban en son ne zaman kesilir? İşte detaylar...

    AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

    Arefe günü kurban kesilmiyor. Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlıyor.

    KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

        Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

        Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
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        Haberler Haberler Kurban kesim vakti ve saati ne zaman 2023? Arefe günü kurban kesilir mi 2023? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesiliyor mu?
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