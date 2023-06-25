Bayramda köprüler ücretsiz mi? 26,27,28,29,30 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! İşte 3 Temmuz'a kadar ücretsiz köprüler ve otoyollar...

Bayram tatiline kısa bir zaman kala, ücretsiz köprü ve otoyollar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? İşte detaylar...
RESMİ GAZETE'DE DUYURULDU!
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bayram boyunca devlete ait tüm köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak.
OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.