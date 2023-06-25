Kurban Bayramı'na günler kala kargo firmaları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Hükümet tarafından 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak. Peki, 26 Haziran Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Sürat kargo açık olacak mı? Çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...