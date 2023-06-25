26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? İETT çalışma saatleri

Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram tatilinde akraba, eş, dost bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bayramda metro, tramvay, otobüs, metrobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.
KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.