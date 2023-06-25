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    • Haberler
    • 25.06.2023 07:43
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    • 25.06.2023 07:43
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    26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? İETT çalışma saatleri

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. Bu kapsamda arama motorlarında sıklıkla "26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023?" sorusu araştırılıyor. Arefe ve bayramda tatillerini gezerek geçirmek isteyen milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    26-30 Haziran 2023 toplu taşıma bedava mı?

    Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram tatilinde akraba, eş, dost bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bayramda metro, tramvay, otobüs, metrobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

    BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.

    KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

    Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

        HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

        Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile köprüler ücretsiz olacak.

        HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

        *15 Temmuz Şehitler Köprüsü

        * Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

        * Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

        * Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

        * Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

        * İzmir - Çeşme Otoyolu

        * İzmir - Aydın Otoyolu

        * Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

        * Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

        HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

        *Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

        * Kuzey Marmara Otoyolu

        * Avrasya Tüneli

        * Osmangazi Köprüsü

        * Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

        * Ankara- Niğde Otoyolu
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        Haberler Haberler 26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? İETT çalışma saatleri
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