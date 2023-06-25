Bayram boyunca resmi daireler açık olacak mı merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için harekete geçti. Peki, 26-27 Haziran adliyeler açık mı? Yarın vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık çalışıyor mu? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kamuda 24 Temmuz'da başlayan olan Kurban Bayramı tatili, 26 ve 27 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı.
Dolayısıyla deprem bölgesi haricinde kamu kurumları bu tarihlerde kapalı tutulacak.
PAZARTESİ GÜNÜ VERGİ DAİRESİ VE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?
26-27 Haziran tarihleri memurlara idari izin olarak sayıldığı için kamu kurumları kapalı olacak.