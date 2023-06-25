MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl tercihler 29 Mayıs'ta sona ermişti. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son dakika MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Açıklama şöyle:
Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Ön Başvuru Sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ