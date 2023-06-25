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    • 25.06.2023 07:00
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    • 25.06.2023 07:00
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    2023 Haziran ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek ders bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'nda ek ders ödenir mi, kesilir mi?

    Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, ek ders ödemeleri konusu öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Ek ders veren öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alması ve ek ders ödemelerinin zamanında yapılması, büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, bayram öncesinde ek ders ödemeleriyle ilgili meraklar da artıyor. Peki, Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2023 Haziran ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'nda ek ders ödenir mi, kesilir mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ek ders bayramdan önce yatacak mı 2023?

    Bayram öncesinde ek ders ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Ders başına ek ders ücreti alan sözleşmeli ve ücretli öğretmenler, Kurban Bayramı'yla birlikte ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Ek ders bayramdan önce yatacak mı? 2023 Haziran ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'nda ek ders ödenir mi, kesilir mi? İşte konu hakkında

    EK DERS BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu aya ilişkin ek ders ücretinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de olacak.

    BAYRAMLARDA EK DERS KESİLİR Mİ?

    Bayramlarda yapılan tatil süresince, resmi tatillerde ve dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılmaz. Ek derslerin ödemesi hafta bütünlüğüne göre yapılır. Eğer ilgili haftada maaş karşılığı dolmuyorsa ek ders ödenmez. İdari izinde, milli bayramda, resmi tatilde, dini bayramda ders yapılmaz.

        Ek Ders Ücreti Hesaplama 2023

        Milli eğitim bakanlığı tarafından her yıl eğitim müfredatı belirlenir. Öğretmenler ise bu müfredata uyarak ders verir. Kimi durumda öğretmenler ek ders ücreti de vermek durumunda kalır. Bu durumda ek ders ücreti hesaplama, kullanıcıların çok sık araştırdığı alanlardan birisidir. Özellikle 2023 yılı ek ders ücreti hesaplama, kadrolu öğretmen ek ders ücret hesaplama nasıl yapılır sorusu da karşımıza çıkacaktır. Ek ders ücreti hesaplama 2023 yılı Temmuz-Aralık brüt ücreti 46,70 TL olarak belirlenmiştir. Net ek ders ücreti ise 39,35 TL değerindedir.

        Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar?

        Her sene başı zamlanan öğretmen maaşıyla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretinde de bir artış meydana gelmiştir. Ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar sorusunu soran kişiler, bununla ilgili araştırma da yapacaktır. Öğretmen maaşlarına yapılan zam ile birlikte ek saat ücretinde de artış görülmüştür. Ücretli öğretmenlik ek ders hesaplama durumunda saatlik brüt ücret 46,70 TL şeklinde olacaktır.
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        Haberler Haberler 2023 Haziran ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek ders bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'nda ek ders ödenir mi, kesilir mi?
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