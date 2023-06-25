2023 Anıtkabir çalışma saatleri! Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı, kapalı mı? BAYRAMDA ANITKABİR AÇIK MI?

2023 KURBAN BAYRAMI'NDA ANITKABİR AÇIK MI?

Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ANITKABİR GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Anıtkabir giriş ücreti bulunmuyor. Girişler ücretsizdir.