LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler bazı konular hakkında araştırmalara başladı. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...
LGS TABAN PUANLARI 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı.
Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.