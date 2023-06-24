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    • 25.06.2023 06:10
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    • 25.06.2023 06:10
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    LGS tercihleri ne zaman başlıyor, yarın mı? MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır? e-Okul tercih ekranı 2023!

    LGS sonuçlarının ardından öğrenciler LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini araştırmaya başladı. LGS tercih kılavuzu dahilinde adaylar seçmek istedikleri okulları puan sıralamasına göre yazacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, yarın mı? MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS tercihleri ne zaman başlıyor, yarın mı?

    Adaylar belirlenen tarihlerde LGS tercih kılavuzu üzerinden lise tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, yarın mı? MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır? İşte detaylar...

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

    2023 LGS tercih sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

    LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

    LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

        Bu yıl da LGS tercih sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

        Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
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        Haberler Haberler LGS tercihleri ne zaman başlıyor, yarın mı? MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır? e-Okul tercih ekranı 2023!
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