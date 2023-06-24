LGS tercihleri ne zaman başlıyor, yarın mı? MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır? e-Okul tercih ekranı 2023!

Adaylar belirlenen tarihlerde LGS tercih kılavuzu üzerinden lise tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, yarın mı? MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, nereden bakılır? İşte detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
2023 LGS tercih sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.