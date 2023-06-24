Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 27 Haziran'a denk geliyor. Bayrama kısa süre kalırken kurban kesiminin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir? Kurban en son ne zaman kesilir? İşte detaylar...