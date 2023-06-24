Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 27 Haziran'a denk geliyor. Bayrama kısa süre kalırken kurban kesiminin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir? Kurban en son ne zaman kesilir? İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?
Arefe günü kurban kesilmiyor. Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlıyor.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.