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    • Haberler
    • 24.06.2023 12:30
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    • 24.06.2023 12:30
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    26-27-28-29-30 Haziran nereler açık, nereler kapalı? Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu 2023?

    Kurban Bayramı'na az bir zaman kala gözler borsa çalışma saatlerine çevrildi. Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Peki, Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı?

    Kurban Bayramı'na az bir zaman kala gözler borsa çalışma saatlerine çevrildi. Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Peki, Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? İşte detaylar...

    BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

    Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

    Borsa İstanbul, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü 13.00'a kadar açık olacak.

        BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

        Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir.

        Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.
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        Haberler Haberler 26-27-28-29-30 Haziran nereler açık, nereler kapalı? Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu 2023?
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