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    • Haberler
    • 24.06.2023 10:55
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    • 24.06.2023 10:55
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    2023 KURBAN BAYRAMI'NDA noter hangi günler kapalı? Arefe günü noterler açık mı? 26-27 Haziran 2023 noterler kapalı mı?

    Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar resmi kurumların çalışma saatleri hakkında bilgi araştırmalarını hızlandırmış durumda. Özellikle bayramın bir öncesindeki gün olan arefe gününde noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi kurumlar, genellikle bayram öncesi ve bayram süresince vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına belirli düzenlemeler yapmaktadır. Arefe günü ise birçok resmi kurumda çalışma saatleri kısaltılmakta veya tamamen tatil ilan edilmektedir.

    takvim.com.tr
    Arefe günü noterler açık mı?

    Arefe günü noterler açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Noter işlemeri olanlar 2023 kurban bayramı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Resmi kurumlar Arefe gününde yarım gün mesai yaptığından vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, arefe günü noterler açık mı? 2023 kurban bayramı hangi günler kapalı? İşte detaylar...

    AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

    Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.Arife günü de öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak.

    26 HAZİRAN NOTERLER AÇIK MI?

    26 Haziran Pazartesi günü resmi tatil olmadığından noterler açık olacak.

        BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

        Bayramın resmi tatili bu yıl 28, 29, 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle bu günlerde noterler kapalı olacaklar. Bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.
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        Haberler Haberler 2023 KURBAN BAYRAMI'NDA noter hangi günler kapalı? Arefe günü noterler açık mı? 26-27 Haziran 2023 noterler kapalı mı?
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