YARIN KARGOLAR AÇIK MI? 26 Haziran Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Sürat kargo kapalı mı olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.