YARIN KARGOLAR AÇIK MI? 26 Haziran Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Sürat kargo kapalı mı olacak?

Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek. Peki, 26 Haziran Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Sürat kargo kapalı mı olacak? İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?
Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.
27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.