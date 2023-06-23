Titanik denizaltı yolcuları kimler, isimleri belli oldu mu? Kaybolan denizaltında kaç kişi vardı? Katastrofik patlama nedir, ne anlama gelir?

18 Haziran'dan bu yana dünyanın dört bir yanında Titanic turistlerinin içinde bulunduğu denizaltının bulunması için nefesler tutuldu. 18 Haziran sabahı yola çıkan gemide mürettabatın yalnızca 96 saatlik oksijen kaynağı olduğu için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etti.

Ancak dün akşam saatlerinde ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, Titanic'in enkazına giden denizaltının Atlas Okyanusu yüzeyinin iki mil altına indiği sırada "feci bir şekilde" patladığını ve 5 turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.