MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2023! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır 2023? LGS adrese dayalı yerleştirme şartları neler?

LGS sonuçlarının ardından adrese dayalı yerleştirme hakkında araştırmalar hızlandı. Adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
YEREL YERLEŞTİRMEDE İLK 3 TERCİH KAYIT ALANINDAN ALINACAK
Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak olan okullarda ilk 3 tercih zorunlu olarak kayıt alanındaki okullardan alınacak. Kayıt alanındaki okullar sistemde yeşil renkte belirtilecek. Bu okullar, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alanda yer alan liselerden oluşacak.
Öğrenciler bu aşamada en fazla 5 tercih yapabilecek ve 3'ü kayıt alanındaki okullar, diğer ikisi ise mavi renkle ifade edilen komşu kayıt alanındaki okullar ve kırmızı renkle ifade edilen kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan okullardan oluşabilecek.