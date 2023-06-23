BAYRAMDA ANITKABİR AÇIK MI? 2023 Anıtkabir çalışma saatleri! Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı, kapalı mı?

Bayram için plan yapanlar Anıtkabir ziyaret saat ve tarihlerini araştırıyor. Peki Anıtkabir bayramda açık mı? İşte merak edilenler...
2023 KURBAN BAYRAMI'NDA ANITKABİR AÇIK MI?
Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ANITKABİR GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2023?
Anıtkabir giriş ücreti bulunmuyor. Girişler ücretsizdir.
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
Anıtkabir aşağıda belirtilen saatler arasında hergün ziyarete açıktır.
01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30