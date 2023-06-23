Arefe günü noterler açık mı? 2023 KURBAN BAYRAMI'NDA noter hangi günler kapalı? 26 Haziran 2023 noterler kapalı mı?

Bayramlarda resmi kurumlar çalışmalarına ara verecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında arefe hgün noterler açık mı sorusu yer alıyor. İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.Arife günü de öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak.
26 HAZİRAN NOTERLER AÇIK MI?
26 Haziran Pazartesi günü resmi tatil olmadığından noterler açık olacak.