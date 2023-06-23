Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban, Allah'a ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki, Arefe günü kurban kesilir mi 2023? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesiliyor mu? Kurban kesim vakti ve saati ne zaman 2023? İşte merak edilenler...
AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?
Arefe günü kurban kesilmiyor. Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlıyor.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.