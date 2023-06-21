UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle! UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Bu kura çekimi sonucunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini belirleyecek. Peki, UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle!
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ KİM, HANGİ TAKIMLAR OLDU?
Rakipler birazdan belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.
UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.