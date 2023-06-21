UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle! UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Bu kura çekimi sonucunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini belirleyecek. Peki, UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle!