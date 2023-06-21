Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.06.2023 12:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2023 12:29
    ABONE OL

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle! UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu?

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı geldi çattı. Bu kapsamda temsilcilerimizin rakipleri merak ediliyor. Bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan Bu kura çekimiyle Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gibi önemli takımların gelecek turdaki rakiplerini belirleyecek. Bu bağlamda UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle seçeneği araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? İşte UEFA FB BJK Adana Demirspor rakipleri!

    Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi heyecanla bekleniyor. Bu kura çekimi sonucunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini belirleyecek. Peki, UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu? İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle!

    FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ KİM, HANGİ TAKIMLAR OLDU?

    Rakipler birazdan belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

    UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

    Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        KONFERANS LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ'DA OYNANACAK

        Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kura çekiminde belirlenecek.

        Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Mehmet Şimşek’ten HDP açıklaması
        Haberler Haberler UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen kura çekimi canlı izle! UEFA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri kim, hangi takımlar oldu?
            loading
            SON DAKİKA