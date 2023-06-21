MSB son dakika! TSK Muvazzaf Astsubay Adayı Temini İkinci Sınıflandırma Sonuçları! personeltemin.msb.gov.tr sorgulama ekranı!

Birden fazla kuvvet komutanlığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği kuvvet komutanlığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer kuvvet komutanlıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir kuvvet komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer kuvvet komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 24 Haziran 2023 (dahil) tarihi 16.30'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların kayıt hakkı kazandıkları kuvvet komutanlığındaki adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.

2. 25 Haziran -14 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bir aday birden fazla başarı sıralama listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 5'inci maddede bilgi verilmiştir. 14 Temmuz 2023 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.