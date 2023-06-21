Mezun olan lise öğrencileri diplomalar hakkında araştırmalara başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler bugün karnelerine kavuşacak. 202-2022 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran Cuma yani bugün sona erdi. Bu süreçte liseden mezun olan öğrenciler diplomaların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 12. sınıf diploması ne zaman alınır? Lise diploması ne zaman verilir 2023? İşte detaylar...
LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLİR 2023?
E-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama yapılabiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız. Ardından T.C kimlik ve şifrenizi giriniz. Arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi sorgulama" yazıp tıklayınız. Sonrasında önünüze lise mezuniyet belgesi çıkacaktır.
Sağ üstte bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak belgenizi oluşturabilirsiniz. İsteğinize göre yazdırarak lise mezuniyet belgenize kavuşabilirsiniz.
LİSE DİPLOMASI NE İŞE YARAR?
Eğitimde bir basamak daha atlayabilmek için lise diploması önemlidir. Lise diploması üniversite okuyabilmenin ön şartıdır. Lise diploması olmayan hiçbir öğrenci üniversite okumaya hak kazanamaz. Lise diploması çalışma içinde oldukça önemlidir. Özellikle birçok şirket en az lise mezunu olma şartı istemektedir. Ayrıca lise mezunu olmak çalışılan işte ücreti belirleyen de bir durumdur. Lise mezunu olanlar olmayanlardan daha fazla ücret almaktadır.