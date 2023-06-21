AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2022-2023 bahar dönemi final sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? Bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...