AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2022-2023 bahar dönemi final sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? Bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2023 AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı.
Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.
Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.