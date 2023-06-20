MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl tercihler 29 Mayıs'ta sona ermişti. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle 2023 MSÜ tercih sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Ancak geçen yıl baz alındığında bu yıl tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor. Gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ