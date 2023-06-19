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    • 19.06.2023 08:00
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    • 19.06.2023 08:00
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    2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr! MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci tamamlandı ve adaylar şimdi tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 3-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 2023 MSÜ tercihleri, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre yapıldı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek son dakika duyuruları takip ederek tercih sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl tercihler 29 Mayıs'ta sona ermişti. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öncelikle 2023 MSÜ tercih sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Ancak geçen yıl baz alındığında bu yıl tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor. Gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

    Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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    Haberler Haberler 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr! MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?
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