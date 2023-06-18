Öğretmenlere zorunlu hizmet affı çıktığı müjdesi az evvel verildi. İnternet arama motorlarında Bakan Tekin'in son dakika açıklaması sonra sıkça 'Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika? 2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor?' soruları araştırılır oldu. İşte detaylar...
ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFDI ÇIKTI MI?
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi.
Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını belirtti.
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 itibariyle gerçekleşti.