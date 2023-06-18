Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.06.2023 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2023 08:03
    ABONE OL

    Terzi dizisi 2. sezon tarihi belli oldu! TERZİ 2. SEZON NE ZAMAN? Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hikayesi TERZİ kimin hayatı!

    İlk sezonu büyük bir beğeniyle karşılanan Terzi dizisinin 2. sezonu merakla beklenmektedir. İzleyiciler, heyecanla yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını araştırmaktadır. İkinci sezonun tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

    takvim.com.tr
    Terzi dizisi 2. sezon tarihi belli oldu!

    Terzi dizisi 2. sezon tarihi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin başrollerinde yer aldığı dizi için araştırmalar hızlandı. Birçok kişi tarafından beğeni toplayan yapımın ikinci sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Terzi ikinci sezon tarihi ne zaman? Terzi 2. sezon yayınlanacak mı? İşte detaylar...

    TERZİ KONUSU NEDİR?

    Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.

    TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Çağatay Ulusoy - Peyami

    Şifanur Gül - Esvet

    Olgun Şimşek - Mustafa

    Salih Bademci - Dimitri

    Berrak Tüzünataç - Cemre

    Ece Sükan - Suzi

    Engin Şenkan

    Evrim Alasya

        TERZİ 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı.

        Dimitri'yle arkadaşlığının bitme noktasına gelmesi, Esvet'in Mustafa'yla evde daha çok zaman geçirmesi ve hayatına giren iki kadın nedeniyle Peyami yeni sorunlarla boğuşur.

        TERZİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Netflix'in yeni dizisi Terzi 2. sezonuyla 28 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

        TERZİ KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?

        Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hikayesinden uyarlanan Terzi dizisinin kimin hayatını anlattığı henüz belli değil. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden sitemizi takip eerek haberdar olabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Üvey anne
        Haberler Haberler Terzi dizisi 2. sezon tarihi belli oldu! TERZİ 2. SEZON NE ZAMAN? Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hikayesi TERZİ kimin hayatı!
            loading
            SON DAKİKA