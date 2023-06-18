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    • 18.06.2023 09:01
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    • 18.06.2023 09:01
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    9 gün tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı arefe günü ve bayramın 1.2.3.4. günleri ne zaman? 2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ!

    Kurban Bayramı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. İki hafta kala Kurban Bayramı için detaylar merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı 1.2.3.4. günleri ne zaman? 9 gün tatil hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı 1.2.3.4. günleri ne zaman?

    Kurban Bayramı ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. İki hafta kala Kurban Bayramı için detaylar merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı 1.2.3.4. günleri ne zaman? 9 gün tatil hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? I VİDEO İZLE

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

        9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.

        9 GÜN TATİL KİMLERİ KAPSIYOR 2023, 9 GÜN TATİL ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU 2023?

        İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür.
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        Üvey anne
        Haberler Haberler 9 gün tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı arefe günü ve bayramın 1.2.3.4. günleri ne zaman? 2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ!
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