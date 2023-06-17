YKS 17 Haziran sorusu: YKS maskelenmiş depresyon sorusu cevabı nedir? Maskelenmiş depresyon nedir, ne demek, anlamı nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün yapıldı. Sınavda milyonlarca aday başarılı olmak için ter döktü. Öte yandan sınavda sorulan bir soru merak edildi. Peki, YKS maskelenmiş depresyon sorusu cevabı nedir? Maskelenmiş depresyon nedir, ne demek, anlamı nedir? İşte detaylar!
YKS MASKELENMİŞ DEPRESYON SORUSU CEVABI NEDİR?
YKS maskelenmiş depresyon sorusu cevabı nedir hakkında araştırmalar yükseldi. Soruyla ilgili detaylar kısa sürede haberimize eklenecektir.
MASKELENMİŞ DEPRESYON NEDİR, NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?
Depresyon ruh halindeki düşüklük, umutsuzluk ve enerji kaybı gibi belirtilerle genellikle ilişkilendirilir. Ancak son zamanlarda psikoloji uzmanları, depresyonun bazen maskelenmiş veya farklı şekillerde ortaya çıkabildiğine dikkat çekmektedir. Maskelenmiş depresyon olarak adlandırılan bu durum, depresyon belirtilerini gizleyen veya farklı şekillerde kendini gösteren bir ruh sağlığı sorunudur.