Sınavda Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OTURUMLAR YARIN

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın (19 Haziran) saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak, bu testte adaylar Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.