KOMEK yaz okulu başvuru nasıl yapılır, şartları neler? GENÇ KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! basvuru.konya.bel.tr

Komek yaz okulu kayıt ekranı, başvuruların başlamasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Peki KOMEK yaz okulu başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte Genç Komek yaz okulu kayıt yapma ekranı: basvuru.konya.bel.tr...
GENÇ KOMEK KAYIT NASIL YAPILIR?
Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları 6 Haziran'da başladı. Öğrenciler 19 Haziran'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular basvuru.konya.bel.tr adresinden yapılıyor.
KOMEK KAYIT BAŞVURU EKRANI 2023
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin nitelikli eğitim almalarını önemsediklerini belirterek, Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına tüm 7-14 yaş aralığındaki öğrencileri davet etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuyla ilgili, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi birçok eğitim birimimizin yanında Genç KOMEK vasıtasıyla da onların eğitimlerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.