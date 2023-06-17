2023 AYT, TYT puanı 200'ün üzerinde olursa... TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi?

TYT ve AYT puanını seneye kullanabilir miyim sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Elde ettiği puanı aynı sene kullanmak istemeyen ve bunu sonraki yıl değerlendirmek isteyen birçok kişi, AYT ile TYT puanlarının geçerlilik süresini merak ediyor.İşte detaylar...