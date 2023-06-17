17 Haziran YKS sorusu: Uyur gezer, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer nasıl yazılır, TDK yazımı nasıl?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün yapıldı. Sınavda milyonlarca aday başarılı olmak için ter döktü. Öte yandan sınavda sorulan bir soru merak edildi. Peki, Uyur gezer, ayaküstü, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer nasıl yazılır, yazımı nasıl? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
UYUR GEZER, AYAKÜSTÜ, AKŞAMÜZERİ, YANI BAŞINDA, AKŞAM ÜSTÜ, BİLİNÇ ALTI, KARGA BURNU, BASINÇ ÖLÇER NASIL YAZILIR?
İŞTE DOĞRU YAZILIŞLARI
Uyurgezer
Akşamüstü
Akşamüzeri
Yanı başında
Bilinçaltı
Kargaburnu
Basınçölçer