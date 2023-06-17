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    • Haberler
    • 17.06.2023 14:24
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    • 17.06.2023 14:24
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    17 Haziran YKS sorusu: Uyur gezer, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer nasıl yazılır, TDK yazımı nasıl?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav öncesinde ve sonrasında adayların aklında birçok soru belirdi. Bu sorular arasında dikkat çeken konulardan biri, "Uyur gezer, ayaküstü, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer" gibi kelime ve ifadelerin nasıl yazıldığı ve doğru yazımıyla ilgiliydi. Öğrenciler, bu konuda merak içerisine girerek cevapları aramaya başladı. İşte detaylar!

    Uyur gezer, ayaküstü, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer nasıl yazılır?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün yapıldı. Sınavda milyonlarca aday başarılı olmak için ter döktü. Öte yandan sınavda sorulan bir soru merak edildi. Peki, Uyur gezer, ayaküstü, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer nasıl yazılır, yazımı nasıl? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    UYUR GEZER, AYAKÜSTÜ, AKŞAMÜZERİ, YANI BAŞINDA, AKŞAM ÜSTÜ, BİLİNÇ ALTI, KARGA BURNU, BASINÇ ÖLÇER NASIL YAZILIR?

    İŞTE DOĞRU YAZILIŞLARI

    Uyurgezer
    Akşamüstü
    Akşamüzeri

    Yanı başında
    Bilinçaltı
    Kargaburnu
    Basınçölçer

        YKS SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için merakla beklenen soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

        17-18 Haziran 2023 tarihli TYT, AYT ve YDT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, bu web sitesini ziyaret ederek soru kitapçıklarına ve ilgili cevap anahtarlarına ulaşabilecek.

        Soru ve cevap anahtarları, genellikle sınavdan bir gün sonra veya oturumların tamamlanmasından hemen sonra yayınlanıyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmadı.
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        Haberler Haberler 17 Haziran YKS sorusu: Uyur gezer, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer nasıl yazılır, TDK yazımı nasıl?
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