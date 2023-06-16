Yunus Demirer kimdir? Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli? İşte özgeçmişi...

Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer görevlendirildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yunus Demirer yer alıyor. İşte Yunus Demirer'in özgeçmişi...
YUNUS DEMİRER KİMDİR?
Yunus Demirer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimini aldı. 1989'da Dışişleri Bakanlığı'na adım atan Yunus Demirer, çeşitli kademelerde görev yapmıştır.
15 Ekim 2008 - 16 Ekim 2009 tarihleri arasında Strazburg Başkonsolosu, 2009-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı ve 1 Aralık 2011 - 17 Eylül 2013 tarihleri arasında Irak nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.