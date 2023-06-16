2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye katılacak olan adaylar uzun zamandır ders çalışıyordu ve sınavda ter dökecekler. Üniversite sınavına girerken ÖSYM tarafından bazı eşyaların sınav yerlerine sokulması yasaklandı. Peki, YKS'de oje yasak mı 2023? Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? İşte detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS'ye girerken yasak olan araç ve gereçleri yayımladığı kılavuzda paylaştı. Yayımlanan kılavuzda şu bilgilere yer verildi:
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye,