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    • Haberler
    • 16.06.2023 16:19
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    • 16.06.2023 16:20
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    YKS'de gerekli belgeler neler? ÖSYM duyurdu! 2023 AYT, TYT, YDT'de kalem, su ve silgi veriliyor mu?

    2023 YKS sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Sınava girecek milyonlarca öğrenci konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS'de gerekli belgeler neler? YKS'de kalem, su ve silgi veriliyor mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS’de gerekli belgeler neler?

    YKS'ye girecek adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS'ye girerken hangi belgeler gerekli sorusu yer aldı. İşte tüm detaylar...

    YKS'YE GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

    Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

    1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

    2) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı- mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

    Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

    YKS'YE KİMLİK YERİNE EHLİYETLE GİRİLEBİLİR Mİ?

    Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

    YKS'DE KALEM, SİLGİ VE SU VERİLİYOR MU?

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzsa konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.

    Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

        YKS SINAVINA GİRERKEN YANIMA NELER ALABİLİRİM, NELER ALAMAM?

        Adayların sınavda kullanacakları kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete gibi araç gereçler ÖSYM tarafından sağlandığı için yanınızda bulunması yasaktır.

        Sınavın yapıldığı her bir salonda en az bir adet duvar saati olduğundan yanınızda kol saati bulunmaması gerekiyor.

        Çanta, cüzdan, cep telefonu, anahtar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş vb. takılar;

        Metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç),

        Çeşitli plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar,

        Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve her türlü elektronik/mekanik cihaz,

        Kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar,

        Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla adayların gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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