MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek son dakika duyurularda! 2023 MSÜ tercihleri 3-29 Mayıs tarihleri arasında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre yapıldı. Tercihlerini tamamlayanlar şimdi internet arama motorlarında ''MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle 2023 MSÜ tercih sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Ancak geçen yıl baz alındığında bu yıl tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor. Gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ