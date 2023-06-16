MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek son dakika duyurularda! 2023 MSÜ tercihleri 3-29 Mayıs tarihleri arasında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre yapıldı. Tercihlerini tamamlayanlar şimdi internet arama motorlarında ''MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...