Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci kimdir? Nüket Küçükel Ezberci nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte özgeçmişi...

Halihazırda Güven Hastanesi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığını, kurucusu olduğu BNK Bilgi İşlem, Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. Müdürlüğünü ve ailenin sağlık alanındaki deneyimlerini eğitim alanında teşmil ederek Güven Üniversitesini hayata geçirmek üzere kurduğu Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı mütevelli heyet üyeliğini sürdüren Küçükel Ezberci, evli ve üç çocuk annesidir.

Nüket Küçükel Ezberci Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi oldu.