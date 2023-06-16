Fas Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç kimdir? Mustafa İlker Kılıç nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte özgeçmişi...

Mustafa İlker Kılıç kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Mustafa İlker Kılıç hakkında tüm merak edilenler...
MUSTAFA İLKER KILIÇ KİMDİR?
Türkçe İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Mustafa İlker Kılıç, Fas Büyükelçisi oldu.
YENİ GÖREVLER TEBLİĞ EDİLDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Tanju Bilgiç'e, Paris Büyükelçiliği görevi ise Yunus Demirer'e verildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.