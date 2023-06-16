Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz kimdir? Muhammet Mücahit Küçükyılmaz nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte özgeçmişi...

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Muhammet Mücahit Küçükyılmaz hakkında tüm merak edilenler...
MUHAMMET MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ KİMDİR?
9 Ağustos 1977'de Antalya, Kumluca'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında "Türkiye'de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam'ın Rolü: Milli Görüş Geleneği" konulu yüksek lisans tezini hazırladı.
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde "Polisin Meslekî Örgütlenmesi ya da Siyasallaşması ve Medyanın Yaklaşımı: Pol-Der ve Pol-Bir Olayları" konulu doktorasını tamamladı.