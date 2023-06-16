Bu yöntemle mutfak, banyo, salon, balkon hiçbir yerde kalmayacak! Güve kelebeği nasıl gider? Böcek, sinek, güve, haşerat için...

GÜVE NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle güvenin neden oluştuğunu öğrenmeli, güvelenen tüm tahıllarınızı ve kuru bakliyatlarınızı ne yazık ki çöpe atmalısınız. Ardından güvelerin çoğaldığı, yaşadığı, temas ettiği tüm dolapları boşaltmalı, eğer tencere-tabak gibi mutfak eşyalarınızı sakladığınız bir dolap söz konusuysa tüm bu mutfak eşyalarınızı çıkarıp bulaşık makinesinde güzelce yıkamalısınız.

Ardından boş kalan dolaplarınızın içini ucunu dezenfekte ettiğiniz elektrikli süpürgeyle güzelce temizlemelisiniz. Bu temizlik, güvelerin bıraktığı yumurtaları yok etmeniz için oldukça önemlidir. Bu arada tüm dolapların içlerini elektrikli süpürgeyle çektirdikten sonra süpürgenin haznesini de güzelce çöpe boşaltıp evden uzaklaştırmayı unutmamalısınız ki güve yumurtaları evin farklı bir yerinde yeniden üremesin.

Bu işlemin sonrasında dolapların içlerini sirkeli su ile güzelce temizlemelisiniz. Bunun için 1 ölçü sirke ile 2 ölçü suyu karıştırın. Temiz bir bezi bu karışıma batırıp her yerinin ıslanmasını sağladıktan sonra fazla suyunu sıkıp temizleme işlemine başlayın. Bu işlemin ardından eğer dolaplarınızda sirke kokusu kalmasından endişelenirseniz duru su ve temiz başka bir bezle durulama işlemi de yapabilirsiniz. Ancak dikkat, dolaplarınızın içinin nemli kalmaması için tüm bu işlemlerden sonra kurulamayı ihmal etmemeli, mümkünse dolaplarınızın kapısını açık bırakıp havalanmasını ve daha hızlı kurumasını sağlamalısınız.

LAVANTA, KEKİK VE NANE

Dolap temizliğinin ardından güvelerin yeniden oluşmasını engellemek için destek alacağınız birkaç yöntem daha var. Bunlardan ilki dolabın içine çay ağacı yağı sürmek. Aktarlardan temin edebileceğiniz bu bitkisel yağ antibakteriyel ve antiviral özellikler göstermesinin yanı sıra oluşabilecek rutubeti de en aza indireceğinden güvelerin oluşma ihtimalini en aza indirecektir.

Eğer çay ağacı yağı bulamaz ya da farklı bir yöntem denemek isterseniz evde kolayca yapabileceğiniz koku keseleri de hazırlayabilirsiniz. Yine aktarlardan temin edebileceğiniz kurutulmuş lavanta, kekik ve naneyi aynı oranda karıştırın ve kumaş keselere koyup dolapların içine yerleştirin.