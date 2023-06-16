Asuncion Büyükelçisi Yavuz Kül kimdir? Yavuz Kül kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

1999 yılında Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlayan Başkonsolos Kül, Tiflis Büyükelçiliği'nde Üçüncü Katip, OECD Daimi Temsilciliği'nde İkinci Katip, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Ekonomik İşleri'nde İkinci Katip, Atina Büyükelçiliği'nde Başkatip, T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos ve son olarak da Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.1 Ekim 2015 tarihinde Nürnberg Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos olarak göreve başladı. Yabancı dil olarak İngilizce biliyor.