2024 Okul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB Lise, ilkokul, anaokul 2023 ve 2024 okul kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor?





YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.